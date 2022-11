Inter, non solo Vazquez: c’è anche Bakker come vice Dimarco. E al Bayer piace Gosens

L'esterno tedesco potrebbe lasciare l'Inter per giocare di più e il club nerazzurro potrebbe pensare a uno scambio di prestiti

Andrea Della Sala

L'Inter si muove per il mercato di gennaio, e non solo in attacco. Il club nerazzurro vuole dare un'alternativa a Inzaghi a Dimarco sulla fascia sinistra. Considerando che Gosens potrebbe partire visto che non trova molto spazio a Milano.

"Marotta e Ausilio per la corsia sinistra hanno da tempo individuato in Jesus Vazquez del Valencia un profilo assai interessante. Al tempo stesso sono aperti ad altre soluzioni gradite a loro e al tecnico Inzaghi. Una di queste può arrivare dal Bayer Leverkusen: si tratta del laterale mancino Mitchel Bakker, tra i protagonisti della prima parte di stagione con i tedeschi. L’olandese classe 2000 piace decisamente di più dell’altro elemento proposto dal club di Leverkusen, Daley Sinkgraven, anche lui olandese e anche lui laterale sinistro, ma ritenuto decisamente meno affidabile e adatto al nostro campionato", rivela La Gazzetta dello Sport.

"In attesa che Wolfsburg ed Eintracht scoprano le loro carte per Gosens, l’ipotesi di scambio tra il tedesco ex Dea e Bakker è una traccia sulla quale lavorare. Anche perché da un lato consentirebbe di trovare una squadra che garantisca spazio a Robin e dall’altro darebbe a Inzaghi un elemento affidabile, una valida alternativa a Dimarco. Perché a dispetto dei 22 anni, Bakker ha accumulato una buona esperienza con la maglia del Psg, prima di essere acquistato nell’estate del 2021 dal Leverkusen per 7 milioni".

"Il Bayer aveva chiesto Gosens anche la scorsa estate, a una manciata di ore dal gong del mercato, prima di tirarsi indietro di fronte all’obbligo di acquisto richiesto in viale della Liberazione. Adesso la trattativa può essere impostata su altre basi inserendo una contropartita tecnica gradita ai nerazzurri (Bakker). Fermo restando che Vazquez rimane un nome assai caldo per la corsia mancina e che pure il suo compagno di squadra, il centrocampista americano Yunus Musah, è assai stimato dall’Inter come da altri grandi club europei", chiude Gazzetta.