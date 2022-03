Verona, c’è la fila per Barak: in corsa anche l’Inter, base d’asta 20 milioni

Il centrocampista ceco si sta imponendo come uno dei nomi più interessanti della Serie A: tanti i club interessati

Per Barak è arrivata la stagione della definitiva esplosione: a Verona ha trovato la sua isola felice, dimostrandosi letale anche in zona gol. Già 10 le reti segnate fin qui in 25 presenze, ampiamente superato il record personale di 7. Numeri evidenziati così dal Corriere di Verona: "Con l'Empoli nel finale è andato vicino al gol con un colpo di testa che ha mandato il pallone fuori di pochissimo. Sarebbe stata la stoccata della vittoria per l'Hellas e l'undicesima rete personale in questo campionato, che per Barak è già da primato. Mai, infatti, aveva segnato così tanto in una stagione di Serie A: ha superato quota 7, toccata nel 2017-2018 con l'Udinese e replicata col Verona nello scorso campionato".

"Il sogno mondiale con la Repubblica Ceca, tra oggi e, auspica Barak, domenica, poi di nuovo col Verona. Saranno le ultime partite per lui con la maglia dell'Hellas? Di sicuro, dopo i tentativi che ci sono stati a gennaio, in estate gli affondi per Barak saranno decisi. Che dalla cessione del suo cartellino derivi la prossima, consistente plusvalenza per il club è cosa probabile, sebbene non ovvia. Lo cercano in Inghilterra e in Germania, in Italia piace molto al Milan, al Napoli, all'Inter e all'Atalanta. Se andrà via, non sarà per meno di 20 milioni di euro. La conquista della qualificazione ai Mondiali con la Repubblica Ceca e una chiusura di rilievo della stagione con l'Hellas sono fattori che farebbero lievitare il prezzo, portandolo a oscillare tra i 25 e i 30 milioni".