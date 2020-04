Sky – Inter, Lautaro-Barcellona: l’affare non decolla per due motivi. Il nodo da sciogliere…

Continua il pressing del Barcellona su Lautaro Martinez. Da tempo il club blaugrana ha messo in cima alla lista dei desideri il Toro, ma al momento l’affare non decolla. L’Inter è stata chiara fin dall’inizio: vuole i 111 milioni della clausola. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Barcellona sarebbe disposto anche a valutare di più l’attaccante argentino, ma abbattendo i costi con l’inserimento di qualche contropartita. “Il problema, al momento, è proprio questo. Finora le contropartite valutate non soddisfano: qualcuna per questioni tecniche, ritenendosi l’Inter coperta in determinati ruoli, qualcuna per questione di incastri economici che poi sono alla base dell’operazione, qualcun’altra perché alcuni calciatori non gradiscono il trasferimento in Italia. I nerazzurri, ovviamente, non hanno fretta. Il Barcellona, invece, vuole dare l’accelerata alla trattativa ma ora c’è da sciogliere questo nodo legato alle contropartite“.

(Sky Sport)