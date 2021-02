Barcellona sogna un altro interista: “Più difficile di Lautaro, lo vedono erede di un big”

Il Barcellona continua ad apprezzare i giocatori dell'Inter. Dopo aver detto addio a Lautaro, i catalani sognano ancora. Ma rimarranno delusi

Il Barcellona continua a guardare in casa Inter. E continua a coltivare sogni irrealizzabili. Dopo Lautaro Martinez , che proprio oggi ha chiuso la porta ai blaugrana confermando l'imminente rinnovo con l'Inter, i catalani ora hanno messo nel mirino Alessandro Bastoni.

Lo riferisce il quotidiano spagnolo "Don Balon". Stavolta, però, ancora in Spagna credono poco al possibile assalto al difensore interista, autentica rivelazione di questa stagione.

"Al Camp Nou vedono in Bastoni un successore più che degno di Gerard Pique. Sarebbero molto interessati al suo acquisto ma, essendo realisti, sembra incredibilmente complicata come pista", ammette Don Balon. Bastoni, pagato 31 milioni di euro dall'Inter, è assolutamente blindato e il suo arrivo, in Catalogna, viene giudicato ancora più complicato rispetto a quello di Lautaro Martinez.