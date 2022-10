Inter, tutto passa da Onana. Fiducia da Inzaghi: al Camp Nou la prova più difficile

Dopo il debutto in Serie A, il portiere si prende anche la partita decisiva in Champions League contro la sua ex squadra

Andrea Della Sala

Toccherà ancora a Onana questa sera con il Barcellona. Dopo il debutto in Serie A, il portiere si prende anche la partita decisiva in Champions League contro la sua ex squadra. L'ideale sarebbe ripetere il cean sheet dell'andata.

"Moltissimo passa da Onana e dalla sicurezza che saprà trasmettere nel catino dello stadio blaugrana. Le gambe non tremano, l’atmosfera però porterà una pressione a pioggia sull’Inter. Il portiere camerunense ha già mostrato le dovute credenziali per apparecchiare un passaggio di consegne con Handanovic. Certo, stasera è un'altra prova del fuoco. Contro Lewandowski e soci il rischio di un inciampo è dietro l’angolo. Ma già all’andata l’Inter neutralizzava ogni pericolo", spiega il Corriere dello Sport.

"Tanto più, che la serata vale doppio proprio per Onana reduce dal battesimo anche in serie A. L’Inter vittoriosa a Reggio Emilia ha consegnato la porta al camerunense, una promozione decisa e precisa. Quindi stasera Inzaghi dovrebbe comporre davanti a lui una difesa di titolarissimi. Ci sarà da mettere l’elmetto, davanti al Barcellona, come successo settimana scorsa. Senza farla diventare un’affannosa rincorsa al punticino, ma un pari varrebbe oro", aggiunge il quotidiano.