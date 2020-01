Barella: “L’Inter mi ha voluto tanto, voglio fare ancora meglio. Conte ti migliora in tutto”

Intervistato da Sky Sport, Niccolò Barella ha fatto un primo bilancio della sua esperienza all’Inter, spendendo ancora una volta grandi elogi per Antonio Conte. Ecco le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro:

“L’Inter mi ha voluto tanto e io ho fatto di tutto per ripagare la loro fiducia. Ma questo è il calcio, sono cose che succedono. Mi dispiace per quello che è successo a Zaniolo. Spero di riprendere da dove ho lasciato e, anzi, di fare ancora meglio. Conte mi ha aiutato molto nell’aspetto tattico, nella posizione in campo, è molto maniacale su questo. Mi rimproveravano perché mi facevo trasportare dall’istinto, lui mi ha aiutato molto in questo. Ma lui ti migliora in tutto, ti tira fuori il 110%. Per me è una cosa positiva“.

(Fonte: Sky Sport)