Inter, dove sono Barella e Brozovic? Flop Nic, Marcelo in fase sbracciante: Inzaghi li recuperi

Le difficoltà palesate nell'ultimo periodo dall'Inter di Simone Inzaghi si spiegano anche, se non soprattutto, con il momento poco felice di alcuni uomini chiave. Quello di Lautaro, certo, ma non solo. Perché a preoccupare sono anche le prestazioni di Niccolò Barella e Marcelo Brozovic. Le due B nerazzurre, spesso vero motore della squadra, hanno evidenziato un'involuzione marcata. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"L’azzurro è alla terza partita di fila clamorosamente cannata: prima il flop nella recita da regista col Sassuolo, poi una prestazione da peggiore in campo a Genova e ieri un altro discreto disastro nel derby di Coppa. Se il super Nicolò del 2021 vuole solo dimostrare di essere umano, ci sta riuscendo bene. Il suo compagno croato è, invece, tornato nella fase “sbracciante”: mulina teatralmente le braccia per lamentarsi della compagnia attorno, ma pure lui non sembra vicino alle frequenze a cui aveva abituato".