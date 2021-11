Inter, Barella firma e fascia. Brozovic, no addio a zero. “E occhio al rinnovo a sorpresa”

Barella firma in settimana prima del derby: è fatta per 4.5 milioni il primo anno e poi 5 per i successivi. Il giocatore rinnova per 5 anni

Marco Astori

Sono settimane importanti per quanto riguarda il futuro dell'Inter. Il club nerazzurro sta infatti attuando le strategie di rinnovo dei suoi calciatori migliori pianificate già da mesi: l'intenzione è infatti quella di mantenere questo organico e di premiare chi fino ad oggi ha dato tutto per la maglia. Ecco il punto da Fabrizio Romano nel suo podcast Here We Go: "Barella firma in settimana prima del derby: è fatta per 4.5 milioni il primo anno e poi 5 per i successivi. Il giocatore rinnova per 5 anni: resta e sarà il capitano dell'Inter, è questo il piano del club.

Per Brozovic l'Inter aveva appuntamenti però rinviati con i suoi agenti, ma mantiene un grande ottimismo: il feeling parlando con chi sta vicino all'Inter e al giocatore è che non ci si separerà a zero. Rimane quindi ottimismo ma bisogna firmare il contratto. Perisic sta giocando a livelli incredibili: l'Inter parlerà molto presto anche con lui per vedere se si potrà trovare un accordo. Anche Dimarco è tra i giocatori da individuare per fare un nuovo contratto. E' previsto infine il rinnovo di Beppe Marotta: presto si legherà a lungo termine all'Inter per continuare questo progetto".