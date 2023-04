Barella ha preso per mano l’Inter: oltre un suo record, la Juventus è avvisata

Nel doppio confronto contro il Benfica il centrocampista ha confermato la sua importanza nello scacchiere Inter: vuole ripetersi anche in Coppa Italia

In fin dei conti, soprattutto in Champions League, quando conta davvero Barella c'è sempre. L'Inter può fidarsi di lui. Lo dimostra il rendimento di questa stagione. Al netto di qualche calo di rendimento, il furetto nerazzurro si è fatto sempre trovare pronti nei momenti topici. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport nel focus di oggi. Questa la riflessione: "La prodezza della scorsa settimana contro il Benfica è soltanto l'ultima di una lunghissima serie. Barella ha già addirittura doppiato il numero di gol siglati lo scorso anno, battendo un record personale che durava sin dal 2017-2018 quando ancora era un gioiello rossoblù in Sardegna".

Insomma, la firma del centrocampista ex Cagliari c'è tutta sul traguardo raggiunto in campo internazionale dalla squadra di Simone Inzaghi. Si legge: "Barella ha portato per mano la sua Inter tra le quattro migliori squadre del continente, a un doppio passo dalla finale di Champions League. Ha aperto le marcature a Lisbona all'andata e ha complicato i piani del Benfica nel primo tempo anche al ritorno nel suo Giuseppe Meazza. Ma la questione va anche oltre i gol. Nicolò contro i portoghesi è stato un leone. Un mastino tarantolato che ha fatto vedere i sorci verdi a tutti i suoi dirimpettai mostrando quel giocatore di cui tutti si sono innamorati".

Quando c'è da rimboccarsi le maniche, Nicolò non si tira indietro. E nelle sfide di cartello si esalta, confermando la sua leadership all'interno dello spogliatoio. "Non è ovviamente un caso che il campione d'Europa in carica - a livello di Nazionale - sia uno dei tre totalmente incedibili secondo proprietà e dirigenza oltre a Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Barella non è perfetto e ha sofferto evidenti cali episodici nel corso della stagione, ma se c'è un giocatore che al di là dei gol è in grado di trascinare la squadra oltre l'ostacolo è proprio lui. Quando manca l'apporto di Nicolò rischia di esserci il buio, quando lui riesce a illuminare, l'Inter spicca il volo. La Juventus è avvisata...", conclude la Gazzetta.