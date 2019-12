Sky – Inter, buone notizie da Barella e Sanchez: prima parte della seduta in gruppo. A parte…

Arrivano buone notizie per Antonio Conte e l’Inter alla ripresa degli allenamenti in vista del ritorno in campo contro il Napoli al San Paolo il prossimo 6 gennaio. Come riportato da Sky Sport, infatti, Nicolò Barella e Alexis Sanchez hanno svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo, prima di completare il lavoro con una seduta personalizzata. Seduta personalizzata che ha svolto invece per intero ancora Kwadwo Asamoah, dunque più lontano dal rientro in gruppo. Ma, intanto, si vede la luce in fondo al tunnel.

(Fonte: Sky Sport)