Barella, top player di livello superiore: “Sarà capitano nerazzurro. E l’Inter lo blinda”

Ammirato da tutti, tifosi dell'Inter e non, perno insostituibile in campo e fuori. Nicolò Barella è l'anima nerazzurra. A centrocampo, dove non si risparmia mai e dove risulta sempre fra i migliori; e nello spogliatoio, dove è ben voluto da tutti i compagni per il suo comportamento sempre scherzoso e mai irrispettoso. Un giocatore di livello superiore, che ha raggiunto una dimensione internazionale e che l'Inter si appresta a blindare: