Inter, terapie ad Appiano per Barella. Nic rassicura tutti: “Sto bene”. In campo con l’Empoli?

All'indomani della fondamentale vittoria di Udine, l'Inter di Simone Inzaghi è già tornata in campo oggi ad Appiano Gentile per preparare la gara di venerdì sera a San Siro contro l'Empoli. La bella notizia, per i nerazzurri, arriva da Nicolò Barella, uscito malconcio dalla Dacia Arena per una botta al ginocchio. Il centrocampista ha svolto delle terapie, ma le sue condizioni non preoccupano. Tanto che, riferisce la Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe essere a disposizione già contro la squadra di Andreazzoli: