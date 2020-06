Bargiggia a sorpresa: “Giovedì altro sondaggio Inter per Messi. Ecco il piano dei nerazzurri”

Le ambizioni della nuova proprietà dell’Inter non pongono freni all’immaginazione dei tifosi. Diversi saranno gli investimenti per migliorare ulteriormente la squadra e portarla a competere con le big d’Europa nel giro di pochissimo tempo. C’è chi addirittura crede che i nerazzurri stiano studiando i margini per tentare un clamoroso assalto a Leo Messi. Spiega il collega di Sport Mediaset Paolo Bargiggia: “Giovedì scorso un agente internazionale ha provato a sondare ancora una volta l’entourage di Messi per provare a portare l’argentino all’Inter. Si parla adesso di un canale di trattativa aperto attraverso l’intervento di uno sponsor… Troppo presto per dire come va a finire. Anche se sulla vicenda stanno girando molti millantatori che mi hanno fatto pure il nome dell’avvocato che starebbe seguendo la cosa. Riporto e basta”, si legge su Twitter.