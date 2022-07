CorSera – Oggi vertice Inter-Felicevich. Basta Sanchez per far entrare subito Dybala

L'Inter, tra le varie pratiche da chiudere in fretta, ha anche quella relativa alla situazione di Alexis Sanchez. Il cileno non rientra nei programmi di Simone Inzaghi per questa stagione e deve essere ceduto. Sarà l'agente Felicevich a trattare la sua, molto probabile, buonuscita. Ne parla oggi il Corriere della Sera.

"Fernando Felicevich, l’agente dei cileni, è a Milano. E oggi incontrerà Beppe Marotta e Piero Ausilio. Prima di tutto per perfezionare la risoluzione del contratto di Arturo Vidal, che nella prossima stagione giocherà in Brasile, nel Flamengo. Poi, però, si parlerà di Alexis Sanchez, che ha un altro anno di contratto con l’Inter e che per ora non ha ancora individuato una soluzione gradita per lasciare il club nerazzurro. Vuole solo grandi squadre il Niño Maravilla, e anche per questo non sarà facilissimo trovare già in queste ore un accordo sulla buonuscita.