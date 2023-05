Bastoni, no Skriniar-bis. Alessandro vuole restare: “Ecco la cifra per rinnovare con l’Inter”

Una delle priorità dell'Inter in vista della prossima stagione sarà il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni, ormai una colonna per il presente e il futuro della difesa nerazzurra. L'ex Atalanta è attualmente in scadenza nel 2024 e la società vuole a tutti i costi scongiurare uno Skriniar-bis. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Per quanto riguarda Bastoni, c'è un nodo di primaria importanza che sarebbe meglio sciogliere ben prima dell'inizio della sessione estiva di calciomercato. A un certo punto la società cercherà l'affondo per scongiurare uno Skriniar-bis. I due casi non sono certo sovrapponibili visto l'epilogo dello slovacco, che però dodici mesi fa giurava amore all'Inter prima di un'estate turbolenta e senza una firma sul prolungamento di contratto. Quindi: Bastoni è in scadenza nel 2024 e vuole restare, l'Inter ha intenzione di trattenerlo a lungo, ma la stretta di mano va apparecchiata.