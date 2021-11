L’Inter recupera Bastoni e Dzeko. C’è la data del rientro di De Vrij. E tornano…

L'Inter recupera i pezzi e i Nazionali in vista della partita delicatissima contro il Napoli capolista. Bastoni e Dzeko ci saranno

L'Inter recupera i pezzi e i Nazionali in vista della partita delicatissima contro il Napoli capolista. Come già anticipato da Fcinter1908 in mattinata, oggi Edin Dzeko ha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Un programma stilato dall'Inter per metterlo a disposizione di Inzaghi per domenica.

"La buona notizia è che Bastoni e Dzeko oggi ad Appiano hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo, propedeutico al ritorno in gruppo che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, tra giovedì e venerdì, in modo da non saltare la sfida contro la capolista", conferma la Gazzetta dello Sport.

La Rosea fa anche il punto sugli altri: "Soltanto terapie invece per De Vrij, che proverà a recuperare per la trasferta di Venezia del 27 novembre. Seduta di scarico invece per Barella, Brozovic, Perisic e Skriniar, reduci dagli impegni in nazionale e pronti a riunirsi domani ai compagni rimasti ad Appiano. Impegnati invece tra stasera e stanotte Dumfries, Calhanoglu, Correa, Lautaro, Vecino, Sanchez e Vidal. I sudamericani rientreranno tra domani sera e giovedì mattina, quindi non saranno in gruppo prima di venerdì".