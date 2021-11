Bastoni, leader dell’Inter a 22 anni. Superato un altro esame a pieni voti

Da quando veste la maglia dell'Inter Alessandro Bastoni è stato protagonista di una crescita esponenziale

Da quando veste la maglia dell'Inter Alessandro Bastoni è stato protagonista di una crescita esponenziale. Vale la pena ricordare quando nell'estate del 2019 c'era la fila per prendere in prestito il difensore, ma Antonio Conte si oppose. Il tecnico credeva nel giovane difensore tanto da farlo diventare un perno della sua difesa a tre. A distanza di tempo, Bastoni continua a essere pilastro della difesa nerazzurra e la sua crescita non si ferma.