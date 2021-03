Inter, fatta tra Bc Partners e Suning? “Contatti con altri 2 fondi, le idee di Zhang”

Le dichiarazioni di Nikos Stathopoulos, manager di Bc Partners, hanno ovviamente riacceso i riflettori sulla trattativa con Suning

Suning poi ha congelato l'idea del prestito, prima per non dover mettere in garanzia una parte della cassaforte del club, come richiesto dalle controparti, e poi perché l'intervento statale serve a ricapitalizzare la holding per far fronte alle necessità più impellenti. Il futuro insomma è ancora tutto da scrivere. E non è escluso che altri soggetti si stiano muovendo in modo più defilato rispetto a Bc Partners", scrive la Rosea.