Bellerin vuole l’Inter: chiesta la cessione, c’è l’accordo. Alternative? 3 nomi

L'Inter continua la ricerca di un esterno destro per sostituire Achraf Hakimi: tutti i nomi nel mirino del club nerazzurro

"Dovremo avere un po' di creatività". Così l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha risposto alla domanda - in occasione del sorteggio per la composizione dei calendari della Serie A 2021/2022 - sul possibile sostituto di Achraf Hakimi. Dopo il doloroso addio del laterale marocchino, passato al Paris Saint-Germain per oltre 70 milioni tra parte fissa e bonus, il club nerazzurro è alla ricerca di un nuovo titolare per la corsia destra.