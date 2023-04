Marotta: “Altalenanti solo in campionato, Inzaghi saprà trovare la rotta. Benfica forte ma…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Benfica-Inter , Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le parole dell'ad nerazzurro: "Per noi è gratificante è un appuntamento che mancava da 12 anni. Ci arriviamo con grande partecipazione per giocare un ruolo da protagonisti. L'avversario è di tutto rispetto, ma sono partite dove le motivazioni e la testa sono fondamentali".

"Ho visto i giocatori molto carichi. L'andamento altalenante è solo in campionato. Logico che una grande squadra deve essere continua in tutte le competizioni. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro e siamo fiduciosi che riesca a trovare la giusta rotta anche in campionato. Futuro Inzaghi? Non si può mai condizionare il presente e il futuro di un allenatore da una partita. L'Inter ha il dovere di fare sempre buona figura e ottenere il massimo. In campionato dobbiamo trovare la strada giusta".