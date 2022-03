Bergomi: “Dybala-Inter, dico sì. Riprenderei Lukaku, Inzaghi mi ha confessato…”

Il possibile ritorno di Romelu Lukaku, ma anche l'ipotesi Paulo Dybala. Così Beppe Bergomi verso il derby d'Italia

Alessandro Cosattini

Il possibile ritorno di Romelu Lukaku, ma anche l'ipotesi Paulo Dybala. Così Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Gazzetta.it verso il derby d'Italia di domenica in programma all'Allianz Stadium:

Che impatto può avere su Dybala il mancato rinnovo?

"Vado controcorrente. Tanti credono che la cosa possa incidere in negativo, io invece da giocatore penso che sarà molto carico, voglioso di dimostrare quanto sa fare. Se giocherà, darà tutto. Così come non credo che Allegri nelle sue scelte si farà influenzare dal mancato rinnovo".

Ma lei se lo vede Dybala nel 3-5-2 di Inzaghi?

"Con al fianco un altro tipo di attaccante, sì. Mi spiego, almeno una delle due punte deve allungare la squadra. Se invece tutti vengono incontro, la profondità te la danno i quinti ma non è la stessa cosa. Dybala gioca sotto la prima punta, ma in questo momento la sta facendo Lautaro, che ha già le sue difficoltà a convivere con Dzeko".

Si è parlato tanto di Lukaku, però in Premier va spesso in panchina…

"Vero, ma in Italia è stato il migliore. Continuo a pensare che con lui l’Inter sarebbe un’altra squadra. Con tutto il rispetto per Dzeko e gli altri, Lukaku impatta perfettamente sul nostro campionato per intensità, potenza, velocità e leadership. Aveva in mano quell’Inter".

Se ci fossero le condizioni lei quindi lo riporterebbe a Milano, pur essendo il gioco di Inzaghi diverso da quello di Conte?

"Assolutamente sì. Inzaghi mi ha confessato che, anche solo per quei dieci giorni in cui lo ha avuto ad Appiano a inizio ritiro, non aveva mai allenato un attaccante così forte".