Biasin: “Sanchez frena ma Dybala-Inter non è finita. Anzi, credo che Marotta…”

Fabrizio Biasin, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto della situazione su Paulo Dybala: "L'Inter mai immaginava che Lukaku potesse diventare un cavallo di ritorno. Quando si è materializzata la possibilità di riprenderlo ha accelerato su questo fronte, perchè doveva chiuderlo entro il 30 giugno. L'Inter non ha abbandonato Dybala, ha preso tempo, nel senso che in questo momento, prima di potersi muovere, deve liberare Sanchez, e non è una cosa semplice perchè accetta solo squadre dei 3 migliori campionati d'Europa. In quaesto momento Sanchez ha solo offerte dal Sud America, dalla Turchia, da campionati minori.