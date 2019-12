Biasin: “Inter-Vidal, si lavora ma c’è già l’alternativa pronta. E c’è una notizia più bella”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, soffermandosi sulla questione legata ad Arturo Vidal.

“Zhang vuol prendere Vidal e certamente vuole accontentare Conte, ma in questo momento (o quantomeno prima del decollo) è il Barcellona a suonare la rumba: Vidal resta per volere di Valverde, l’Inter si arrangi. E infatti l’Inter si arrangia, lavora col cileno (già convinto) per “forzare la mano”, si cautela ragionando sull’alternativa (Nandez del Cagliari)”.

Conte recupera i pezzi

“La notizia più bella? No, non arriva dal mercato, semmai dall’infermeria. Gli infortunati stanno tornando, di sicuro Barella e Sanchez, già a disposizione per il 6 a Napoli. Dice il saggio: “Meglio ritrovare al completo il gruppo che ti ha portato in cima alla classifica che inseguire le mitiche e clamorose balle di mercato”. Abbiate fede”.