Inter, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? I record, Eriksen e un dato che aumenta i rimpianti…

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? La stagione 2019/2020 si avvia verso il termine e in casa Inter è tempo di valutazioni sulla prima annata di Antonio Conte sulla panchina del club nerazzurro. È stato lo stesso tecnico leccese a lanciare i primi spunti sul giudizio finale, in attesa di sapere il piazzamento finale in campionato e il cammino nella fase finale di Europa League.

Sky Sport analizza l’annata dei nerazzurri e quelli che sono tre dati positivi e tre negativi. Il bicchiere è mezzo pieno per il numero di punti, 79 e mai così tanti dal 2010 ad oggi, il numero di gol, 79 e cifra record dal 2007 a questa stagione e per il secondo posto, che manca dal 2011.

L’altra faccia della medaglia vede una squadra che è crollata nel girone di ritorno, facendo segnare un -13 rispetto a quello d’andata, i problemi d’inserimento di Christian Eriksen, ancora non al centro del progetto di Conte e un crollo da situazioni di vantaggio: sono, infatti, ben 22 i punti persi dopo che la squadra nerazzurra era andata avanti nel punteggio.

Proprio sull’ultimo aspetto si concentra Sky Sport: scopriamo che l’Inter è la ‘big’ che ha subito più rimonte e che è la sesta in Serie A per punti persi da situazioni di vantaggio: più dei nerazzurri solo Brescia, Verona, Udinese, Parma e Torino. Un dato che aumenta i rimpianti dalle parti di viale della Liberazione in una stagione che ha visto la Juventus in maggiore difficoltà rispetto alle precedenti otto.