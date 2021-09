BILD – Inter su Leno già a gennaio. Lui apre: “Milano non è male. E se…”

Il portiere tedesco ha perso il posto da titolare all'Arsenal: i nerazzurri ci pensano per il dopo Handanovic

Non solo Onana : l'Inter sta seriamente pensando al dopo Handanovic, e tra i profili presi in esame dalla dirigenza nerazzurra c'è anche quello di Bernd Leno . Il portiere tedesco dell'Arsenal ha perso il posto da titolare in favore del nuovo arrivato Ramsdale e, casualità o meno, da quando Arteta ha deciso di cambiare le gerarchie tra i pali dei Gunners la squadra ha ripreso a vincere. Una situazione che chiaramente non soddisfa il classe '92, il cui contratto con il club londinese scade giugno 2023, e che potrebbe convincerlo a guardarsi intorno. Secondo quanto scrive la Bild, l'Inter sarebbe pronta ad approfittare del malumore dell'ex Bayer Leverkusen, e potrebbe provare a portarlo a Milano già a gennaio.

Ci ha pensato lo stesso portiere tedesco a chiarire la sua posizione: "Non c'era un motivo chiaro per cui sono rimasto fuori, so solo che non aveva nulla a che fare con le mie prestazioni. Arteta è l'allenatore, decide lui. È difficile per me, ovviamente. Londra è molto bella, ma anche Milano non è male, e più vicina alla mia città natale, Stoccarda", dice Leno con una risata, per poi aggiungere: "Andare via già a gennaio? Non ci sto ancora pensando. Mi sento bene all'Arsenal e a Londra. Ma se la mia situazione non dovesse cambiare entro questo inverno dovrei pensare: quali opzioni ho, come posso continuare?".