Bologna-Inter, la probabile formazione: ballottaggio a sinistra e due dubbi per Conte

Il tecnico dell'Inter si prenderà fino all'ultimo per decidere la formazione che scenderà in campo domani sera a Bologna

Andrea Della Sala

Dopo la lunga sosta, dovuta anche al rinvio della gara col Sassuolo per le 4 positività, l'Inter torna in campo domani sera in casa del Bologna di Mihajlovic. Il tecnico dei nerazzurri Conte vuole che tutti i suoi giocatori siano pronti per il finale di stagione e si prenderà fino all'ultimo istante per scegliere la formazione.

I dubbi del tecnico non sono molti: in porta ci sarà Handanovic che ha recuperato dal Covid ed è stato il primo a tornare negativo. In difesa dubbio De Vrij; l'olandese ha iniziato solo ieri ad allenarsi ad Appiano e difficilmente potrà essere titolare domani sera. Al suo posto dovrebbe esserci Ranocchia, che si è allenato per tutto questo periodo sotto gli occhi del tecnico, affiancato da Skriniar e Bastoni.

In mediana non dovrebbero esserci dubbi sull'impiego di Barella e Brozovic. Per il ruolo di mezzala sinistra Eriksen sembra essere favorito su Gagliardini. A destra Hakimi, mentre a sinistra, vista l'assenza di Perisic è ballottaggio tra Darmian e Young, con l'inglese in vantaggio. In attacco la coppia Lukaku-Lautaro.