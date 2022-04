Bologna-Inter, Inzaghi cambia poco: tornano i tre tenori in difesa. Correa in pole

Il tecnico dell'Inter conferma sostanzialmente la formazione che si è imposta sabato scorso contro la Roma di Mourinho

Dopo la vittoria convincente ottenuta contro la Roma, l'Inter sarà di nuovo in campo domani sera per il recupero contro il Bologna. Gara importantissima per la squadra di Inzaghi che, in caso di vittoria, potrebbe balzare davanti al Milan in testa alla classifica. Il tecnico sa l'importanza della partita di domani e, per questo motivo, è intenzionato a confermare quasi tutto l'undici vittorioso coi giallorossi.