Corsera – Inter in Europa senza paura: non aspetta più nessun regalo. Chance Eriksen. Sanchez…

Archiviato il derby, l’Inter è attesa dalla gara di Champions League contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach. I nerazzurri non raggiungono gli ottavi della massima competizione europea per club da otto stagioni. L’obiettivo di Antonio Conte è riportare l’Inter nelle prime sedici. Come sottolinea il Corriere della Sera, il tecnico “non vuole affidarsi più a nessuno“.

“Significa evitare di arrivare a giocarsi il passaggio del turno all’ultima giornata dovendo sperare nei regali altrui. Così è successo nelle due passate annate, con i nerazzurri sempre poi retrocessi in Europa League“. Per quanto riguarda la formazione, per il quotidiano una chance potrebbe averla Eriksen, in ballottaggio con Sensi, dietro Lukaku e più Sanchez di Lautaro. Sarà decisivo partire bene “per non dover più chiedere favori a nessuno“.

(Corriere della Sera)