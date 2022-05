Bremer, fissato incontro Inter-Torino: c’è l’ok di Zhang. I dettagli dell’affare

Il difensore del Torino è stato individuato dal club nerazzurro come primo rinforzo per la squadra di Inzaghi

Ormai non è un mistero, è Gleison Bremer il primo obiettivo dell'Inter. Il difensore del Torino, autore di una grande stagione, è la pedina perfetta individuata dal club nerazzurro per rinforzare il reparto di difesa. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, al contrario di quelli che erano i programmi di qualche settimana fa, l'Inter deciso di voler chiudere in fretta la pratica, senza attendere colpi in uscita che possano garantire più agio alle casse.