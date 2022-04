Inter-Bremer, pericolo Conte: assalto Tottenham, Paratici prepara la super offerta

Sul difensore brasiliano del Torino, obiettivo di mercato dell'Inter, è piombato il Tottenham di Antonio Conte

Gleison Bremer è sempre più uomo mercato. Il centrale brasiliano classe 1997 è finito nei radar di diversi club italiani ed esteri, che studiano la situazione in vista della prossima stagione. Con il rinnovo di contratto siglato nei mesi scorsi fino al 2024, il calciatore ha l'accordo con il Torino di essere ceduto in estate a un club di suo gradimento e che disputi la Champions League per una cifra pari o superiore ai 25 milioni.

In Italia ci sono tutte le big ( Inter, Milan, Napoli e Juventus ), ma la trattativa con i nerazzurri sarebbe in fase avanzata con l'entourage del calciatore che avrebbe trovato già l'intesa con Marotta e Ausilio . Ora serve l'accordo con il Torino per completare il cerchio.

L'Inter, però, dovrà fare attenzione al Tottenham di un grande ex, Antonio Conte. Come riferisce Tuttosport, gli 'Spurs', in lotta per un posto in Champions, si sono fatti avanti in maniera decisa per un doppio colpo in casa granata: Bremer più Singo. Sul piatto un'offerta complessiva da oltre 50 milioni con la possibilità di salire ancora.