Bremer, svolta Inter! Ecco la clausola nel contratto che lo avvicina. E il Torino…

Matteo Pifferi

Gleison Bremer è un nome caldissimo per l'Inter, specialmente se i nerazzurri dovessero cedere, a fronte di una maxi offerta, uno tra Skriniar e Bastoni. Il Corriere dello Sport, però, sottolinea un aspetto del contratto del difensore brasiliano con il Torino.

"Una clausola rescissoria inferiore ai 15 milioni, che scatterà nel 2023 durante la sessione di mercato di gennaio e sarà valida anche per quella dell'estate successiva, può favorire il passaggio di Gleison Bremer all'Inter nelle prossime settimane. È contenuta nel rinnovo di contratto che lo scorso febbraio il brasiliano ha firmato fino al 2024 con il club granata. Di fatto Bremer ha allungato il vincolo di 12 mesi rispetto al 2023, precedente scadenza, ma oltre a un importante aumento di ingaggio (ora guadagna circa 1,8 milioni più bonus), si è garantito una via d'uscita a un prezzo basso per un giocatore della sua qualità. È chiaro che adesso il "potere contrattuale" sia ancora nelle mani di Cairo, ma è altrettanto evidente che il Torino non potrà tirare troppo la corda", spiega infatti il quotidiano.

Inter, niente aste

Cairo spera che si possa innescare un'asta tra Inter, Milan e Napoli - qualora dovesse partire Koulibaly - ma i nerazzurri non sono interessati ad un gioco al rialzo. "In viale della Liberazione, comunque, sono convinti di avere in mano buone carte da giocare. Quali? Il brasiliano ha già fatto sapere che indosserebbe molto volentieri la maglia nerazzurra. Si tratta di un gradimento che risale a qualche mese fa, ma che è stato ribadito recentemente. Un modo per sottolineare che Gleison non ha cambiato idea e che la destinazione preferita è proprio l'Inter", ribadisce il CorSport.

Prezzo da concordare

Il Torino chiede, al momento, 35-40 milioni più bonus per il cartellino di Bremer mentre la valutazione dell'Inter (25) è molto più bassa. "Complicato inserire una contropartita tecnica: di certo non Pinamonti, proposto, ma valutato una cifra ritenuta congrua dall'Inter, che per Andrea ascolta proposte dall'estero da 20 milioni in su", spiega il quotidiano.