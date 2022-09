Inzaghi ha bisogno di Brozovic, ma Asllani merita una chance: Inter, ora o mai più

Il tecnico nerazzurro ha dimostrato di non saper fare a meno del croato, ma quest'anno un'alternativa ce l'ha

Fabio Alampi

Che molte delle fortune dell'Inter passino dal rendimento di Marcelo Brozovic non è di certo una novità: il centrocampista croato nelle ultime stagioni è diventato il vero insostituibile della formazione nerazzurra, e quando non gira lui tutta la squadra ne risente. Contro l'Udinese il numero 77 è capitato in una domenica storta, e i suoi compagni sono stati travolti dall'ondata friulana: un'ennesima dimostrazione della sua importanza nell'economia del gioco interista, nel bene e nel male.

Inzaghi non sa farne a meno

Simone Inzaghi ha dimostrato di non saper fare a meno di Brozovic: lo scorso anno lo ha schierato sempre, anche quando la logica imponeva di farlo rifiatare. 35 partite in campionato, 8 in Champions League, 4 in Coppa Italia e una in Supercoppa, tutte da titolare e quasi tutte giocate dal primo all'ultimo minuto: solamente 4 le gare saltate, 2 per squalifica e 2 per infortunio. Insomma, insostituibile a dir poco. Un trend confermato anche quest'anno: nelle 9 gare fin qui disputate dall'Inter, il centrocampista croato è sempre sceso in campo da titolare. Sempre presente, anche in condizioni fisiche e mentali non eccezionali.

Il tecnico nerazzurro lo scorso anno non era riuscito a trovare un'alternativa, anche per la mancanza in rosa di un elemento dalle caratteristiche simili. Una "scusa" che ora non regge più, dal momento che la società è intervenuta in estate per colmare questa lacuna con l'arrivo di Kristjan Asllani.

Asllani, ora o mai più

Il gioiellino classe 2002 è stato una delle sorprese del pre campionato dell'Inter: qualità tecniche, personalità, sfrontatezza. Eppure, una volta iniziata la stagione, l'ex Empoli si è accomodato costantemente in panchina, accumulando solamente 30 minuti di gioco suddivisi in 3 spezzoni di gara fra campionato e Champions League. L'assenza forzata di Brozovic nel prossimo turno di campionato, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo, apre le porte ad Asllani: la logica vuole che il giovane albanese possa fare finalmente il suo debutto da titolare in nerazzurro.

La gara contro la Roma, dunque, potrà dare una risposta (definitiva?) sulla reale fiducia che Inzaghi ripone in lui: se anche contro i giallorossi preferirà adattare qualcun altro nel ruolo di regista, allora il destino di Asllani per questa stagione sarà già praticamente segnato. Altrimenti, a maggior ragione in caso di prestazione positiva, chissà che non possano aprirsi nuove prospettive.