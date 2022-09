Brozovic, stop di almeno un mese: Inter, tocca ad Asllani. Ma solo in Serie A…

Il centrocampista croato non sarà a disposizione di Inzaghi per le prossime partite: si scalda il gioiellino albanese

Fabio Alampi

La sosta per le Nazionali ha portato in dote all'Inter un "regalo" tutt'altro che gradito: l'infortunio di Marcelo Brozovic. Una tegola che proprio non ci voleva per i nerazzurri, considerando l'importanza del centrocampista croato e le difficoltà emerse nelle (rare) occasioni in cui non ha potuto scendere in campo. Simone Inzaghi dovrà così studiare delle alternative: la più logica porta a Kristjan Asllani, regista albanese preso proprio per sopperire alle eventuali assenze di Brozovic. Ma l'ex Empoli, come scrive La Gazzetta dello Sport, non è l'unica soluzione: "Marcelo Brozovic dovrà stare fermo almeno un mese, saltando così sicuramente il doppio impegno di Champions contro il Barcellona, decisivo per la qualificazione agli ottavi. Una doccia gelata per Simone Inzaghi e l'Inter, da anni ormai Brozo-dipendenti".

Assenza pesante

"Perdere Brozo ha un valore diverso e Inzaghi lo sa benissimo: lo scorso anno, senza il suo faro al centro del gioco, l'Inter non ha mai vinto, lasciando per strada punti preziosissimi in chiave scudetto. E i prossimi impegni potrebbero essere già decisivi per le ambizioni nerazzurre: vero, siamo soltanto a fine settembre, ma la sfida di sabato contro la Roma (che Brozo avrebbe saltato per squalifica) sembra già una di quelle da vincere per forza, per dare un segnale al campionato e far scattare una nuova scintilla nella testa dei giocatori. Che poi saranno chiamati al grande "spareggio" europeo contro il Barcellona, per non abbandonare in anticipo il progetto di crescita internazionale".

Asllani, tocca a te. Ma non sempre...

"Fortuna di Inzaghi, la società in estate è riuscita a tappare la falla strutturale in rosa, garantendo al tecnico un vero vice Brozo per questa stagione. Adesso toccherà a Kristjan Asllani accelerare il percorso di crescita: finora, per l'ex Empoli, appena 29' in campo in tutte le competizioni. Inzaghi ha voluto centellinare il suo utilizzo, dopo un'estate vissuta da protagonista. Asllani ha geometrie e personalità per poter tamponare provvisoriamente all'emergenza: in Serie A la scelta dovrebbe cadere su di lui, ma poi in Europa è possibile che Simone valuti l'ipotesi di abbassare Mkhitaryan, più esperto ed abituato alle grandi sfide internazionali".