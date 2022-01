Inter, priorità Brozovic: ottimismo dai dirigenti. Poi il rinnovo di altri due pilastri

Il centrocampista croato tratta da tempo con l'Inter per prolungare il contratto, poi toccherà a De Vrij e Skriniar

L'Inter si prepara al ritorno in campo, ma il club nerazzurro porta avanti anche le questioni extra campo. Non solo il mercato, dove si cerca un rinforzo a sinistra, ma la dirigenza nerazzurra lavora a blindare i proprio gioielli.

"L'Inter nei prossimi giorni tornerà a concentrarsi sul lato rinnovi. La priorità del club nerazzurro è senza dubbio il prolungamento del contratto di Marcelo Brozovic (in scadenza il prossimo giugno) e gennaio potrebbe essere il mese decisivo per lo sblocco della situazione. Che, una volta definita e risolta, potrebbe permettere alla dirigenza dell'Inter di iniziare a intavolare discussioni per quanto riguarda i rinnovi di Skriniar e De Vrij, i due pilastri della difesa entrambi con il contratto in scadenza a giugno 2023. La situazione di Brozovic, comunque, rimane prioritaria: serve ancora un po' di tempo ma i dirigenti nerazzurri nutrono ottimismo", sottolinea Sky Sport.