Brozovic, multa in arrivo. E il futuro è in bilico: il croato non ha convinto, l’Inter ascolta le offerte

Periodo complicato per l’Inter che fatica a convincere sul campo e deve fronteggiare anche qualche grana extra campo. La società è alle prese col caso Brozovic; il croato è passato col rosso con la sua Rolls Royce e una volta eseguito l’alcool test era oltre i limiti e gli è stata sospesa la patente. La società ha voluto lasciare tranquilla la squadra, ma conosce la situazione e prenderà provvedimenti nei prossimi giorni multando il giocatore in modo sostanzioso.

“Polemiche a parte, e in attesa della multa, Brozovic era regolarmente ad Appiano e oggi sarà altrettanto regolarmente in campo. La serie di indisponibilità a centrocampo lo rende nel presente ancora più fondamentale di quanto non sia stato in stagione. Per il futuro, però, il discorso è diverso. Pur reduce da un campionato tutto sommato positivo, specie nella prima parte della stagione, Brozovic non ha completamente convinto società e allenatore. La crescita mostrata nelle ultime due stagioni non è proseguita e sono ritornati alcuni limiti e intemperanze caratteriali, soprattutto nei momenti difficili.

Il Brozo che scalcia il pallone e allarga le braccia alla fine del primo tempo col Verona è una scena già vista in altri momenti difficili. Lui è diventato Epic per i tifosi dopo le incomprensioni dei primi tempi, ha sfruttato via social la posa con la mano sul mento e la seguente invenzione del coccodrillo, ma fatica a diventare leader positivo per il gruppo, anche per l’ormai conclamata repulsione per interviste e conferenze. Dettagli, forse, che però si aggiungono ai ragionamenti su un centrocampo del futuro con giocatori dalle caratteristiche diverse. Tutto ciò fa sì che l’Inter possa ascoltare eventuali offerte per il numero 77, che aveva guadagnato estimatori dopo il Mondiale 2018″, rivela La Gazzetta dello Sport.