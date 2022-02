Inter, Brozovic sempre più indispensabile: i numeri della sua evoluzione

Il croato è arrivato a Milano nel 2014 e il suo percorso di miglioramento è stato netto, fino a diventare indispensabile

La sua assenza contro il Sassuolo si è sentita, come era successo con l'Empoli. Arrivato all'Inter nel 2014,Marcelo Brozovic giocava da trequartista con Mancini e non trovava la continuità che ha trovato invece con Spalletti quando è stato messo davanti alla difesa. Lì è diventato un giocatore essenziale per l'Inter: detta i tempi alla squadra, capacissimo di tenere il pallone anche sotto pressione, cerca sempre la soluzione migliore, fa fare un salto di qualità alla squadra. Se Spalletti gli ha trovato un nuovo modo di giocare in campo, Conte lo ha aiutato a trovare determinazione e continuità di rendimento, quindi affidabilità. I numeri parlano di presenze aumentate, qualche gol in meno, ma una presenza in campo più forte. E pensare che tutto è cominciato dopo una partita nella quale era stato fischiatissimo a San Siro e aveva chiesto scusa alla gente nel giorno di San Valentino. L'amore con il croato è scattato così. E anche quando sembrava sul punto di andarsene alla fine è rimasto.