Nodo Brozovic. Dalla Spagna: “Proposto al Barça”. Mossa per mettere pressione all’Inter?

Resta ancora da definire il futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato anche ieri fra i migliori dell'Inter

Resta ancora da definire il futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, anche ieri fra i migliori dell'Inter nonostante la sconfitta dei nerazzurri all'Olimpico contro la Lazio, è in scadenza di contratto nel 2022 con il club di Viale della Liberazione e la trattativa per il rinnovo deve ancora entrare nel vivo. Un giocatore così importante potenzialmente libero di firmare a zero fra pochi mesi, ovviamente, fa gola a tantissimi club. Fra questi, PSG, Liverpool e anche Barcellona, club a cui Brozovic, secondo RAC1, sarebbe stato proposto. Scrive calciomercato.com:

"La priorità di Brozovic è per l'Inter e per una permanenza a Milano. Ma lo stallo generato dalla delicata situazione finanziaria del club nerazzurro ha reso più macchinosa del previsto la trattativa per il rinnovo. In questo scenario si stanno inserendo diversi club, pronti a cogliere l'eventuale occasione: insieme al PSG e al Liverpool, anche il Barcellona potrebbe farci un pensierino e, secondo quanto riportato da RAC1, il croato sarebbe stato proposto proprio alla società blaugrana. Una mossa, forse, per stanare l'Inter e provare ad accelerare la svolta sul prolungamento".