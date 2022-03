Inter, niente da fare per Brozovic: non convocato per la gara contro il Torino

Il centrocampista croato non ha recuperato dal problema accusato nel secondo tempo della sfida contro il Liverpool

Non ci sarà Marcelo Brozovic sul pullman in partenza da Appiano Gentile, destinazione Torino. Il centrocampista dell'Inter, come mostrato dalle immagini di Sky Sport, ha lasciato il centro di allenamento nerazzurro con la sua vettura, e quindi non sarà convocato per la gara di domani contro la formazione granata. Il croato, uscito nel corso del secondo tempo della sfida di Champions League contro il Liverpool, anche nell'ultimo allenamento ha lavorato solo parzialmente con il resto del gruppo: lo staff nerazzurro ha provato fino all'ultimo a recuperarlo, ma oggi le sensazioni non erano più positive. Non sarà a disposizione di Simone Inzaghi, così come Stefan de Vrij.