Sky – Brozovic, notizie positive dal Qatar per l’Inter: escluse problematiche

Sospiro di sollievo in casa Croazia e soprattutto Inter . I controlli a cui si è sottoposto oggi Marcelo Brozovic dopo il fastidio muscolare di ieri hanno escluso particolari problematiche. Ecco le novità in arrivo da Sky Sport sulle sue condizioni.

“Arrivano notizie positive dal Qatar. L’Inter è in contatto con lo staff medico croato, che ha riferito di non aver trovato problemi dalla situazione di Brozovic. Sembra non avere nulla il giocatore, non so se la Croazia farà un comunicato, ma le notizie che arrivano dallo staff medico sono positive. Un sospiro di sollievo dunque in casa Inter, dopo il piccolo problemino di ieri. Inzaghi spera che tutto sia confermato”.