Brozovic, tutte le volte che è stato primo: i numeri del pilastro dell’Inter

Il calciatore nerazzurro ha fatto parlare i dati e l'evoluzione avuta in nerazzurro gli ha fatto meritare un rinnovo da big

Nel giorno dell'ufficializzazione del rinnovo di Marcelo Brozovic non possono non essere presi in considerazione i numeri del croato dell'Inter. Il giocatore, nel tempo, è diventato assolutamente indispensabile per la squadra nerazzurra, a partire dall'esperienza con Spalletti, passando per Conte e ad arrivare ad Inzaghi che senza di lui fatica e tanto. Nella rosa interista un altro Brozo non c'è, difficile trovarne uno uguale perché è assolutamente unico, come giocatore, come personalità, anche come personaggio.

Così Opta ha raccolto i dati fatti registrare dal centrocampista in questi anni, a partire dalla stagione 2014-2015. Da allora è stato il primo centrocampista per palloni giocati (17.902 in totale in campionato), il primo per passaggio riusciti (12.685), il primo per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (7.377). Il terzo per contrasti vinti (489 in tutto dal suo primo anno in nerazzurro in Serie A) e il secondo per assist fatti (11). Sono dati che spiazzano solo chi non sa quanto il giocatore sia diventato una perla rara per l'Inter che gli ha riconosciuto lo stato da big con un rinnovo da sei mln a stagione fino al 2026. E lui ha ringraziato perché - dice- voleva solo e fortemente rimanere a Milano.