Tutti chiedono il rinnovo di Brozovic. L’Inter accelera: proposta in stile Barella

Il centrocampista dell'Inter è sempre più fondamentale nel progetto nerazzurro, si tratta per il rinnovo del contratto

"Da gennaio potrebbe firmare per qualsiasi squadra visto che a giugno scade il contratto nerazzurro: il rinnovo di Brozo resta quindi la patata più bollente sul tavolo dei nerazzurri. Da un lato l’imprescindibilità del croato si è fatta sempre più evidente, dall’altro il club non è ancora entrato nel nocciolo della questione. Alla Pinetina è tempo di rinnovi perché dopo Lautaro tra oggi e domani arriverà l’annuncio in pompa magna di quello di Barella. Nicolò arriva fino al 2026, con un contratto da 4,5 milioni (per il primo anno) a salire. A Brozo potrebbe essere proposto qualcosa di simile, un nuovo accordo da big, ma al momento non si è ancora seduto al tavolo. Negli ultimi tempi il croato ha cambiato agente alla stessa velocità con cui corre in campo. Ora che è tutto definitivamente in mano al papà e al suo avvocato, l’Inter spera di poter accelerare, ma nessuno al momento sa se la proposta nerazzurra potrà bastare", aggiunge il quotidiano.