Inter, Brozovic non si tocca. Ecco i primati in Serie A: “E Conte gli ha chiesto…”

La sua importanza si avverte soprattutto quando non c'è. Perché Marcelo Brozovic ha dimostrato di essere il vero perno di questa Inter , colui che detiene chiavi ed equilibri del centrocampo nerazzurro. Non può essere lui, dunque, uno dei veri imprescindibili di Antonio Conte. I numeri, d'altronde, sono lì a testimoniare che il croato è un giocatore completo:

"Nessuno corre come il croato in Serie A tra i centrocampisti: in media macina 13km a partita. Più di Barella (11,4), Thorsby della Sampdoria (11,7 km corsi a gara), Rog del Cagliari (11,6) e Milinkovic-Savic (11.5). Il croato dell’Inter è il più grande faticatore del campionato, il vero faro della formazione guidata da Antonio Conte. Il collante tra la difesa e l’attacco", si legge su calciomercato.com.