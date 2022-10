Inter, rientro di Brozovic non così lontano. “Ecco quando dovrebbe tornare a disposizione”

In attesa di capire se Lukaku riuscirà a rientrare per la trasferta di sabato prossimo per Firenze, Inzaghi spera di avere presto a disposizione, però, anche Marcelo Brozovic :

"Considerando anche la trasferta di Monaco di Baviera contro il Bayern - che potrebbe tuttavia essere anche ininfluente per il passaggio del turno in Champions se con il Viktoria arriveranno tre punti - in campionato ci saranno poi Samp, Juve, Bologna e Atalanta. Partite in cui Inzaghi - con l'esclusione di quella contro i blucerchiati - confida di poter riavere a disposizione anche Brozovic: per il croato il rientro dovrebbe essere fissato per il 6 novembre contro i bianconeri"