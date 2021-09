Inter e Brozovic ancora insieme, ma il rinnovo è rimandato. Vuole un ingaggio top

Il viaggio in Italia del padre agente del centrocampista era per affari extra calcistici e non per un incontro con l'Inter

Andrea Della Sala

Chiuso il mercato, l'Inter si sta concentrando sui rinnovi dei contratti di alcuni giocatori. Passi avanti per Lautaro, per il quale a detto dell'agente intervistato da Fcinter1908, mancano solo dei dettagli, e poi toccherà a Brozovic. Negli scorsi giorni l'agente e padre del croato era a Milano, ma non per incontrare la dirigenza nerazzurra. Il giocatore sta benissimo a Milano e all'Inter e non ha intenzione di cambiare club.

"Il motivo della visita ad inizio settimana del padre e agente Ivan, insieme all’avvocatessa di fiducia, è legato a questioni ed affari extracalcistici, relative al nuovo brand EpicBrozo. E non ad un possibile incontro con i vertici dell’Inter per il rinnovo del contratto. Quello avverrà non appena Marotta e Ausilio convocheranno in Viale della Liberazione i due rappresenti del forte calciatore, rientrati intanto martedì in Croazia. L’idea da ambo le parti è di proseguire insieme, con l’ex Dinamo Zagabria che pure nella sessione di mercato estiva ha rifiutato in partenza certi ammiccamenti proprio perché la sua priorità era - e resta - l’Inter", si legge su Tuttosport.

"Al momento, nonostante quindi non sia ancora stata fissata una data per discutere tutti i dettagli relativi al prolungamento, le sensazioni restano comunque positive. Brozovic si aspetta un trattamento di base alla Calhanoglu – col turco che percepisce 5 milioni annui - e l’Inter pare comunque orientata a far pervenire all’entourage dell’atleta un’offerta pluriennale importante. Proposta che invece è arrivata - e che dovrebbe essere già stata accettata - a Lautaro Martinez", spiega il quotidiano.