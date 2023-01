Inter, Brozovic out: salterà Napoli, Monza e Coppa Italia. Obiettivo Supercoppa

"Non solo non andrà in panchina domani contro il Napoli, ma non vedrà il campo per qualche giorno nemmeno in allenamento: Marcelo Brozovic si è fermato ieri, ancora, stavolta a causa di una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Il croato salterà sicuramente la sfida scudetto e quella col Monza in campionato (in Coppa Italia è comunque squalificato): l’obiettivo dello stafff medico nerazzurro è recuperarlo per la Supercoppa con il Milan, il 18 gennaio. Magari facendogli fare qualche minuto già dal match precedente, a San Siro contro il Verona il 14. Tornato con un fastidio allo stesso punto già dal Qatar, ieri Brozo ha sentito uno strano indurimento e si è sottoposto ad accertamenti all’Humanitas di Rozzano: per 4 giorni dovrà stare fermo, poi inizierà un recupero di una decina", riporta La Gazzetta dello Sport.