Inter-Brozovic, Inzaghi si è espresso. “Ma c’è situazione non facile da gestire”

Il tecnico si è già espresso sul futuro del croato, che però è in scadenza nel 2022: cosa succederà?

C'è una questione molto delicata da risolvere in casa Inter ed è quella legata al futuro di Marcelo Brozovic. Punto fermo dell'Inter, il centrocampista croato andrà in scadenza a giugno 2022: ecco perché dovrà giocoforza rinnovare o essere ceduto. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "Simone Inzaghi ha fatto capire che ritiene il croato perfetto per far girare la squadra, come già successo prima con Spalletti e poi con Conte. Brozo però ha appena deciso di affidare la procura al padre Ivan, togliendola allo storico Bicanic.