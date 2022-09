Inter, Brozovic riscopre un vecchio vizio. Rimane un neo non da poco

“Anche contro il Toro il croato è incappato in una lunga serie di sbavature, soprattutto in fase d’impostazione. Questione di movimenti e tempi sbagliati, grossolani errori tecnici figli forse anche di una condizione non ottimale. Eppure, il direttore d’orchestra non perde mai il tocco. L’inserimento centrale a squarciare la difesa e quel guizzo rapace per anticipare e beffare Milinkovic sono sempre frutto di quella magia che il croato in questo momento semplicemente fatica a esprimere con la consueta naturalezza. Resta il neo della quarta ammonizione rimediata, dettaglio non da poco. Ma nel frattempo il croato sta (ri)scoprendo quel vizio per il gol che aveva smarrito qualche anno addietro, dopo le prime tre stagioni in nerazzurro segnate da 12 centri in campionato. Con la rete al Toro seguita a quella realizzata nel derby, Brozo ha già eguagliato l’intero bottino delle ultime due stagioni, peraltro nello spazio di appena sei giornate (nuovo record personale). Chissà che il croato non ci prenda gusto”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.