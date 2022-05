Cagliari-Inter, le PROBABILI: Inzaghi rispolvera Dumfries. In attacco Dzeko o Correa?

L'Inter torna a concentrarsi sul campionato. La sfida di Cagliari è fondamentale per la squadra di Inzaghi. Queste le ultime sulle formazioni

CAGLIARI - Nella prima in quel di Salerno, Alessandro Agostini era rimasto con un iniziale difesa a tre. Il tecnico in Primavera aveva sempre utilizzato la linea a 4 ma l’indizio di settimana scorsa ci fa propendere per una continuazione del 3-5-2. In questo modo i sardi si metterebbero a specchio visto che l’Inter adotta lo stesso sistema. In difesa non si dovrebbe cambiare mentre in mediana il nome nuovo può essere quello di Marin, con Deiola che scivolerebbe in panchina. Al momento però si va verso una linea mediana uguale a quella di settimana scorsa. Sempre vivo in attacco il ballottaggio tra Keita e Pavoletti con il secondo sempre un po' più avanti nel ballottaggio.