Inter, un esterno puro oltre a Nandez? La verità sulla situazione e su Kurzawa

La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulle strategie di mercato della società nerazzurra

L’Inter e il Cagliari si incontreranno di nuovo nella giornata di domani per Nahitan Nandez. L’esterno vuole i nerazzurri, Simone Inzaghi ha dato il suo ok all’operazione, ma manca l’intesa totale tra i due club al momento. Il colpo Nandez escluderebbe l’arrivo di un nuovo esterno? È la domanda che si fanno tanti tifosi nerazzurri in queste ore.