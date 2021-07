Repubblica – Inter, arriva la quarta punta. Keita non scalda, il vero nome è un altro

Il ritorno dell'ex non convince, spunta un'altra forte candidatura per l'attacco di Inzaghi

Il nome di Keita Balde, ma non solo. Spunta una nuova ipotesi per l’attacco dell’Inter in vista della stagione 2021/22. O meglio, rispunta, perché è una pista già sondata in passato dai nerazzurri per rinforzare il reparto avanzato. Sappiamo infatti che l’Inter - su indicazione precisa di Simone Inzaghi - è alla ricerca del profilo giusto per l’attacco e in particolare per il ruolo di vice Romelu Lukaku. La Repubblica fa chiarezza sulla situazione Keita e fa un altro nome per i nerazzurri in ottica quarta punta.